Patricio Parodi confesó lo que le gusta de Alejandra Baigorria

Patricio Parodi fue consultado por sus supuestas salidas con Alejandra Baigorria y, aunque aceptó que la rubia es muy guapa, aseguró que solo es su amiga.

“¿Solo por irme con una persona tengo algo con ella? Los compañeros fastidian todos los días, pueden decir muchas cosas”, dijo Patricio Parodi tras ver un informe elaborado por En boca de todos.

“Claro que es guapísima y me gusta su personalidad loca, pero solo es una buena amiga, me llevo muy bien con ella. No la veo con otros ojos. Salimos a comer en grupo, a veces a la discoteca. Yo podría salir con muchas personas y solo porque no tengo nada que ocultar, pero siempre evito que especulen cosas y por eso salimos en grupo”, añadió.

Asimismo, dejó en claro que por ahora se encuentra bien y feliz como chico soltero. “¿Rubia reemplaza a rubia? Yo estoy tranquilo, no estoy buscando una relación. Estoy feliz así”, sostuvo.