Patricio Parodi: así marcó distancia con Sheyla Rojas

Patricio Parodi dejó en claro que ya no quiere ser involucrado con Sheyla Rojas. Ante las preguntas de los conductores de En Boca de Todos, el modelo señaló que prefiere no referirse a la rubia “para evitar especulaciones. Prefiero mantenerme al margen”.

Asimismo le preguntaron sobre las supuestas indirectas que Flavia Laos le mandó a Sheyla Rojas. Ante ello, el joven dijo que no lo cree así. Sin embargo, de ser cierto “son temas de terceros, si existiera alguna pelea es entre ellas”.

Respecto a las palabras de Sheyla Rojas, donde resalya que Patricio sale con 4 chicas, Parodi dijo que está soltero y puede salir con quien desee, “yo no quiero entrar en dimes y diretas con ella”.

Finalmente aclaró que Flavia Laos es solo una amiga y no tiene por qué estar presentándola a su mamá. “Creo que no tengo que estarle presentando a todas mis amigas. Mi mamá sabe que son simples especulaciones, el día que yo decida tener una relación, lo voy hacer (presentarla), no me vinculen con nadie”, concluyó.

