El 'Pato' Quiñones se quiebra al hablar de su familia

El bailarín, Pato Quiñones, estuvo en el programa de Ernesto Pimentel, donde contó algunos detalles personales. La pareja de Milett Figueroa, se mostró muy sentido al recordar a su familia.

“Es bonito recordar algunas cosas que he pasado en mi carrera. La danza me ha dado todo. Ver todo lo que he pasado para llegar a lo poco a mucho que he llegado es bonito. Yo mido mis logros a raíz de lo que me ha gustado”, expresó.

“He sacrificado el estar en casa con mi hermano, eso. Yo tengo un hermano maravilloso, es el motor de mi vida. He dejado mucho de lado a mi hermano. él tiene 16 años, quiere ser modelo y muchas veces estoy full, pero siempre intento estar con él. Tal vez soy un ingrato pero lo amo con todo mi corazón”, agregó entre lágrimas.

Por otro lado, Pato Quiñones hizo un mea culpa al señalar que su intención nunca fue humillar a la reportera de Amor, amor ,amor. El bailarín expresó que había pedido las disculpas del caso.

“Jamás quise humillarla, quise darle un poco de lo que siempre me hacen, pero se entendió mal. Quise que se molestara. No es mi estilo tratar mal a las personas”, indicó.