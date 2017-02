Miércoles 15 de febrero del 2017 - 11:50

¿'Pato' Quiñones le fue infiel a Milett Figueroa? Esto dijo el bailarín

Tras el anuncio de un audio que pondría en duda la fidelidad del ‘Pato’ Quiñones en su relación con Milett Figueroa, el bailarín no tardó en pronunciarse asegurando que está “tranquilo y que “nada podrá tumbarlos”.

“Nunca una relación en mi vida ha terminado por una tercera persona. Es cierto, terminé una relación y empecé muy rápido otra con Milett. No sé si fue un error, pero no me arrepiento, porque ahora tengo la relación más bonita. Estoy tranquilo”, dijo el ‘Pato’ Quiñones a América Espectáculos.

“No existe algo que nos pueda tumbar. Vamos a pasar un 14 de febrero hermoso. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo no quiero perder (a Milett) para saberlo. Tal vez el error de nosotros ha sido mostrar mucho nuestra felicidad”, añadió el bailarín.

