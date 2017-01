Paolo Guerrero y el último mensaje que le dedicó a Alondra García Miró

Las especulaciones sobre el fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró crecen luego que el futbolista se luzca en redes sociales sin la modelo en Año Nuevo y en su cumpleaños número 33.

Parece increíble que los rumores de una ruptura aparezcan cuando hace apenas dos semanas, el jugador del Flamengo de Brasil pregonaba su amor por la ojiverde.

“Hoy 17/12 es un día muy especial, es el cumpleaños de una negrita, linda, preciosa, que yo amo demasiado, que Diosito te dé más años de vida y mucha salud”, fue el mensaje que compartió Paolo Guerrero en su cuenta de Instagram para Alondra García Miró.

Cabe mencionar que Petronila Gonzales, Doña Peta, no dudó en defender a su hijo tras las críticas que ha recibido en los medios de comunicación por la forma en que se divirtió en su fiesta de cumpleaños sin su pareja, la modelo Alondra García Miró.

“Ha sido su cumpleaños y tiene derecho a eso (divertirse), él no se divierte en todo el año y por eso ¿le van a sacar cosas? Ya están de más (los medios de comunicación). ¿Rumores de separación? Esos son sus problemas, nosotros no nos metemos. Entonces déjenlo en paz y no estén hablando tonterías que no saben. Ya no quie­ro hablar más”, sostuvo la madre del futbolista.