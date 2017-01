¿Paolo Guerrero y Alondra García Miró retomaron su relación?

Alondra García Miró retornó a sus redes sociales luego de permanecer en silencio tras los rumores de una posible separación de Paolo Guerrero. La modelo publicó una foto en la que luce su bronceado y rápidamente se empezó a generar una serie de especulaciones.

Resulta que Paolo Guerrero también estuvo compartiendo algunas fotografías y videos en Instagram de sus vacaciones en Lima. Pero una de las imágenes que más llamó la atención fue una que compartió en la playa. ¿Será que el ‘deprador’ y la modelo pasaron el día juntos? Hasta el momento no lo sabemos.

Recordemos que en Año Nuevo no vimos juntos a Paolo Guerero y Alondra García Miró. Pero eso no es todo puesto que en el día del cumpleaños del futbolista, no vimos a la modelo en ningún momento. Estos dos hechos fueron detonantes y desde ese momento se originaron todos los rumores sobre una posible separación.

¿Paolo Guerrero y Alondra García Miró se reconciliarion? Mira el video y saca tus propias conclusiones. (Video: Latina)