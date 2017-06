Paolo Guerrero: ¿Thaisa Leal y Alondra García Miró tienen los mismos gustos?

Hace unas semanas, todos quedamos sorprendidos luego que Paolo Guerrero y la brasileña Thaisa Leal oficializaran su relación. Desde ese momento, los cibernautas y algunos medios televisivos dieron a conocer que Alondra García Miró, expareja del pelotero, y la garota tendrían los mismos gustos. Tantos eran los rumores que “Amor, amor, amor” decidió hacer un informe al respecto.

“Thaisa Leal y Alondra García Miró son casi dos gotas de agua y es que no terminan de aparecer las coincidencias entre ambas señoritas. Las ojiverdes tienen los mismos gustos y preferencias”, dice la locutora del informe.

En las imágenes vemos que Alondra García Miró y Thaisa Leal tienen el mismo modelo de aretes. ¿Se los compró Paolo Guerrero? No se sabe. Eso no es todo. Ambas modelos también poseen un dije en forma de corazón. ¿Creías que ahí terminaban los mismos gustos? Pues no. Las dos gustan del mismo tipo de calzado.