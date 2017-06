Paolo Guerrero pierde el control con periodista tras ser captado con Thaísa Leal

Paolo Guerrero no dudó en mostrarle su molestia a un reportero de Cuéntamelo Todo luego que este lo abordara en los exteriores de su departamento saliendo con Thaísa Leal, la bella brasileña que ha sido señalada como su nueva conquista.

El futbolista de la selección peruana bastante incómodo y ofuscado le aclaró al reportero que no podía ir a su vivienda a interrogarlo porque estaba invadiendo su privacidad, que si querían alguna declaración lo buscara en el aeropuerto o la Videna.

“No te pases de pend… la vez pasada les dije que no se aparezcan en mi casa. En el aeropuerto, todo bien no hay ningún problema, en la casa no. Todo lo que tú quieras, aeropuerto, la Videna, en todo lugar, pero en la casa no, me estas faltando el respeto”, les dijo bastante enfurecido Guerrero.

En el informe presentado en Cuéntamelo Todo vemos primero a Thaísa Leal salir de la vivienda junto al popular chino Take y abordar el auto del “depredador”. Minutos después, Paolo Guerrero sale del departamento y fue en ese momento en el que encaró al hombre de prensa.