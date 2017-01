Paolo Guerrero: le hacen incómoda pregunta a su madre y ella reacciona así

Doña Petronila González, mamá de Paolo Guerrero, fue consultada por la prensa sobre los presuntos rumores que indican que la separación entre su hijo y la modelo Alondra García Miró sería a causa de una infidelidad.

Doña Peta se mostró indignada con todo lo que se está diciendo en la prensa sobre su hijo y manifestó que “no vive del chisme”. “Que sigan hablando cosas que no saben. A mí no me gusta especular. Yo no vivo del chisme, hay que vivir del trabajo de lo que uno hace para poder surgir en la vida. El periodismo hace mucho daño”, sostuvo ante las cámaras de “Cuéntame todo”.

“No me pregunten a mí eso, pregúntele a ellos. A mí no me digan nada, yo no sé nada. Yo sé que es tu trabajo, sigan hablando no más”, agregó la madre del futbolista.

En otro momento, le consultaron que tan cierto era eso de que la “ojiverde” habría hablado mal de su familia. Ante la consulta la mamá del futbolista solo atinó a responder con un gesto adusto.