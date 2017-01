Paolo Guerrero: Doña Peta fue consultada por Alondra García Miró y así reaccionó

No quiere meterse en la relación de su hijo. Doña Peta se encontró con las cámaras de ‘Amor de Verano’ y al ser consultada por Alondra García Miró y Paolo Guerrero no lo tomó nada bien.

“No voy hablar, por favor. Yo sé cuándo declaro. Él (Paolo Guerrero) está muy bien. Yo no digo nada, pregúntale a ellos”, fueron la palabras de Doña Peta para las cámaras de ‘Amor de Verano’.

“Por favor quita tu cámara porque no te voy a contestar nada. Ustedes quieren seguir informando mal, sigan informando, a mí no me interesa”, dijo la mamá de Paolo Guerrero al reportero de Latina.

Como se recuerda, el “Depredador” y la modelo no recibieron el Año Nuevo juntos. Pero eso no es todo, pues el futbolista organizó una fiesta por su cumpleaños a la cual no asistió la “ojiverde”.

Estos dos hechos generaron que los rumores sobre el fin de su relación se dieran y al parecer a Doña Peta no le agrada que hablen de la vida sentimental de su hijo Paolo Guerrero.

Mira cómo reaccionó Doña Peta al ser consultada por Alondra García Miró y Paolo Guerrero. (Video: Latina)