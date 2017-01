Rompió su silencio. El futbolista Paolo Guerrero declaró por primera vez en televisión nacional tras rumores de su ruptura amorosa con la modelo Alondra García Miró.

¿Qué dijo exactamente? “Sabes que nunca he hablado de mi relación y no te voy hablar tampoco. Lo que pase en mi relación me lo quedo yo, pido que me respetes y que entiendas que hoy en día no lo voy hablar”, declaró Paolo Guerrero para un reportero de ‘Amor de Verano’.

“Estoy tranquilo y estoy feliz. De verdad, los propietarios (del edificio) me quieren matar y espero que me entiendan…‘Peluchín’ con Gigi (Mitre) les mando un fuerte abrazo a los dos, pero espero que entiendan”, agregó Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el “Depredador” y la modelo no recibieron el Año Nuevo juntos. Pero eso no es todo, pues el futbolista organizó una fiesta por su cumpleaños a la cual no asistió la “ojiverde”. Estos dos hechos generaron que los rumores sobre el fin de su relación se dieran.

Paolo Guerrero declaró por primera vez tras rumores de su ruptura con Alondra García Miró. (Video: Latina)