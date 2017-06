A Paolo Guerrero no solo le mencionaron a Alondra García Miró, sino que la compararon con su nutricionista Thaísa Leal. (Video: Latina)

15 de junio del 2017 - 14:31

Paolo Guerrero: comparan a Alondra García Miró con brasileña Thaísa Leal y reacciona así

Paolo Guerrero fue abordado en el aeropuerto por una reportera de Amor, amor, amor, quien no tuvo reparos en comparar, con fotos en mano, a su ex Alondra García Miró y con su nueva saliente, la nutricionista Thaísa Leal. No creerás cómo reaccionó el futbolista de la selección nacional.