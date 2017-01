Pancho Cavero se despide de Dr. Vet y este será su futuro en la televisión

Luego de tres temporadas al aire, el veterinario Pancho Cavero se despide de Dr. Vet Con cierta nostalgia, el carismático médico afirmó que el ciclo del programa, como tal, ha llegado a su fin.

“Lo único que les puedo decir que el ciclo de Dr. Vet como tal ya no sigue, pero la esencia sí persiste (…) Yo quiero agradecer enormemente por la posibilidad que me dio a Michelle Alexander para entrar a la televisión. De hecho esta idea y este sueño fue algo que yo he ido generando y buscando y en el camino me crucé con Michelle; ahora ya toca caminar solo y hacer un giro”, declaró Pancho Cavero para un medio local.

De esta manera, el denominado “Ángel de los animales” dejó en claro que este no será un alejamiento de la televisión, pues viene trabajando una novedosa etapa televisiva con su nueva productora Wiwakuna, la cual llegará con grandes sorpresas y cargada de aventuras, además de continuar llevando su mensaje “Los animales me importan” de sensibilización por la protección de los animales, pero esta vez a nivel nacional.

“Vamos a darle un giro al programa, vamos a tener más aventura, más naturaleza, más biodiversidad, más contacto como la naturaleza. Vamos a seguir sensibilizando con los casos”, afirmó.

Finalmente, Pancho Cavero aseguró que su prioridad es su actual casa televisora, América TV, aunque aún no ha llegado a un acuerdo con la misma, por lo que viene evaluando algunas propuestas de otros medios nacionales e internacionales. “Hay algunos contactos con el extranjero, de hecho mi prioridad es América Televisión, estamos en conversación, pero también hemos tenido contacto con otros canales y también del exterior”, indicó.