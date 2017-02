Oscar 2017: Fiorella Rodríguez y Ricardo Morán serán los conductores

Faltan pocos días para la gala de los Oscar 2017 y ya se dio a conocer quienes serán los presentadores en Perú. ¿De quiénes se trata? Nada más y nada menos que Fiorella Rodríguez y Ricardo Morán.

El productor y director de televisión tendrá la gran misión de comentar todos los acontecimientos que se desarrollaran en los Oscar 2017. A su lado estará Fiorella Rodríguez, una de las comunicadoras de espectáculos más importantes del país.

Recordemos que el pasado 24 de enero se dio a conocer la lista oficial de nominados a los Oscar 2017. La gran sorpresa fue la cinta “La La Land”, la cual aspira a llevarse la estatuilla de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor canción original (por “Audition, The Fools Who Dream” y “City Of Stars”) y mejor banda sonora.

Los dramas intimistas Moonlight y Manchester by the Sea también parten como favoritas, aunque sin el empuje extra de las categorías técnicas.

Fiorella Rodríguez y Ricardo Morán serán los encargados de conducir la gala de los Premios Oscar 2017. Entérate de todos los detalles aquí. (Video: Latina)