Olinda Castañeda llama "payaso" a Mario Hart

Olinda Castañeda no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a Mario Hart, a quien no dudó en llamar “payaso” por el compartimento que ha mostrado con la prensa ahora que se le cuestiona cómo llevó a cabo su boda con Korina Rivadeneira.

“Bueno hay que recordar su curriculum, como se hizo conocido y qué hizo, lo que decía en sus shows y como se prestó. Con esos términos termina siendo un payaso y ahora habla así de toda la prensa”, aseguró Olinda Castañeda, quien hizo estas afirmaciones cuando fue presentada como embajadora de la feria artesanal ‘Manos Peruanas’ del campo de marte..

La modelo aseguró que si no pisa tierra terminará siendo estrellado cuando se caiga de la nube en la que vuela. “Ahora qué hará o qué piensa hacer, la verdad no me interesa pero es lamentable que una persona no pise tierra y que no sepa que es la sencillez”, aseguro Olinda Castañeda, quien invitó al público a visitar la feria Manos Peruanas en el Campo de Marte.

Es por eso que la también empresaria está segura que tarde o temprano este comportamiento le pasar factura al chico reality. “Cuanto tú vas muy alto la caída es muy fuerte. La verdad deben ser indiferente con él, no ir a cubrir sus show ni nada, como dicen no darle color”, remató Olinda.

