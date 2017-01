Olinda Castañeda arremete de la peor forma contra Tilsa Lozano

¡La guerra está declarada! Olinda Castañeda no se guardó nada y fiel a su estilo lanzó duros comentarios contra la modelo Tilsa Lozano. Al parecer, ambas no han limado asperezas y continúan enfrentadas.

“Me molesta mucho que la señorita se refiera a mí de una manera tan vulgar, tan fea y no demuestre que es una dama. Pese a que se supone que es una conductora, debe ser imparcial, pero cada vez que se habla de mí, hace gestos grotescos. Eso demuestra su cultura”, señaló Olinda Castañeda.

Al ser consultada por el desempeño de Tilsa Lozano en la conducción de “Amor de verano”, Olinda Castañeda manifestó que no ve cosas tóxicas. “Solo la vi un rato. No me gustó la manera cómo se refirió a mí y cambié de canal, porque no veo cosas tóxicas”, agregó la polémica modelo.

Pero eso no es todo, Olinda Castañeda tildó de “amante” a Tilsa Lozano. “Me molesta que esa señorita (Tilsa) diga que puedo robarle el novio a cualquier persona, ¿con qué cara me dice eso cuando ella tiene el título de ‘amante’? Eso me dolió un montón, que a nivel nacional me haga quedar mal como mujer. Si quiere ser conductora, tiene que aprender que sus problemas personales y emocionales no los puede meter en el programa”, finalizó.