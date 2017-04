Una noche de salsa 8: estas grandes estrellas serán parte del festival

En su octava edición, vuelve la mas grande fiesta de la salsa “Una noche de salsa 8”, tradicional evento que este año trae ocho estrellas del género que une multitudes.

Tito Nieves, encabeza una cartelera de lujo que incluye además a la Princesa de la salsa: La India, quien gira su música actualmente por Europa.

El Pavarotti de la Salsa terminó temporada teatral en Broadway con “Like it that” y traerà consigo una colección de éxitos de hoy y siempre en salsa y balada como “Frabricando Fantasías”, “I will always love you” , “El amor más bonito”, “De mi enamórate” entre otros.

La salsa cubana será la excepción en esta fiesta tradicional que se realizará el sábado 17 de Junio en el Estadio Nacional, y tendrá como sus máximos representantes a “Los Van Van de Cuba”, mientras que la salsa boricua y romántica tendrá a Maelo Ruiz, quien la sigue rompiendo en radios con sus éxitos “Te va a doler”.

Asimismo, dos de las agrupaciones de salsa más emblemáticas de América Latina se sumaránn con su talento y energía, hablamos de Niche de Colombia con sus éxitos de siempre “Una aventura”, “Cali Pachanguero”.

Cierra la noche con broche de oro , El Gran Combo y sus hits “Un verano en New York”, “Carbonerito”, “La Fiesta del Pilito” entre otros.

Los tickets para esta cita de la salsa , ya están disponibles con un 25% de descuento en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.