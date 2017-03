Nicole Kidman: esta es la razón por la que aplaudió raro en los Oscar

La 89 entrega de los Oscar será siempre recordada y no solo por el histórico error. Sino también por la peculiar forma en la que aplaudió la actriz Nicole Kidman, candidata al premio de mejor actriz protagonista por la película Lion.

En una entrevista para ‘Kyle and Jackie O Show’ la actriz explicó que era porque llevaba puesto un costoso anillo que no quería dañar. “Quería aplaudir, no quería hacerme la que no aplaudía y hacer que todos preguntaran ‘¿por qué Nicole no está aplaudiendo?”, sostuvo.

“Era realmente difícil (aplaudir) porque tenía un gran anillo que no era mío. Era absolutamente hermoso y estaba aterrorizada de dañarlo”, contó Nicole Kidman.

Como se recuerda este hecho generó que en las redes sociales circularan una infinidad de memes en donde se mofaban por la forma extraña en la que aplaudió Nicole Kidman.

Nicole Kidman tenía una explicación de muchos quilates para aplaudir tan raro en los #Oscarshttps://t.co/6FmxNQD8kspic.twitter.com/R8taoVTo1A — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) 9 de marzo de 2017

