Nicola Porcella respondió de esta forma al actor Juan Francisco Escobar

Hace unas horas, el destacado actor Juan Francisco Escobar publicó en sus redes sociales un sarcástico comentario sobre uno de los tatuajes que tiene Nicola Porcella. Esta publicación se volvió viral en Facebook y fue uno de los temas más comentados el día de ayer.

Nicola Porcella no se quedó callado y le respondió a Juan Francisco Escobar. “¿Mal escrito? Creo que hay que googlear o no poner excusas tontas para no quedar mal por burlase cuando uno agradece a Dios. Hasta mañana”, escribió el chico reality.

Mal escrito?, creo qué hay que googlear o no poner excusas tontas para no quedar mal por burlase cuando uno agradece a Dios.

Hasta mañana. — Nico (@NicolaPorcella) 5 de enero de 2017

Asimismo, los seguidores de Nicola Porcella decidieron respaldarlo y esto se vio reflejado en Twitter puesto que el chico reality se volvió tendencia con el hashtag #NicolaSoldierOfGod.

Recordemos que Juan Francisco Escobar se burló de uno de los tatuajes de Nicola Porcella. Este dibujo decía “Soldier of God” pero el actor señalaba que realmente debería decir “God’s soldier”.