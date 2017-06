Nicola Porcella llora al recibir emotiva sorpresa de su hijo por el Día del Padre

Nicola Porcella fue sorprendido por su propio hijo durante la transmisión del programa “Estás en todas”. Resulta que la producción preparó un video en el que el primogénito del ‘capitán de las cobras’ le dedicó unas palabras por el Día del Padre.

“Hola papi, en este día tan especial tú eres especial. Mi cerdo, mi capitán favorito, el mejor del mundo. Hoy me toca engreírte y vamos a divertirnos juntos, te adoro papi”, dijo el pequeño.

Segundos después, el hijo de Nicola Porcella ingresó al set de “Estás en todas” con un enorme regalo, provocando las lágrimas del chico reality. “Llegar al colegio, ver a Adriano, ver como ha crecido es impresionante. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida y fue mi hijo quien hizo levantarme de la cama. Todo se lo agradezco a él porque a sus 5 años me demostró lo que yo no logré hasta los 29”, dijo el integrante de “Esto es Guerra”.