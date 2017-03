Mario Hart no esperaba que Nicola Porcella lo llamará así frente a cámaras (Video: América TV)

24 de marzo del 2017 - 20:30

Nicola Porcella le dice 'tramposo' a Mario Hart ¿Cómo reaccionó el piloto?

En la última edición de Esto es Guerra, Nicola Porcela y Mario Hart entre risas se mandaron indirectas.

Todo empezó cuando los integrante y conductores del reality de competencia molestaban al capitán de las cobras con que Angie Arizaga no le daría permiso para salir.

Mario Hart sostuvo que le daba su apoyo a Nicola y que sí iban a dejarlo salir, pero como consecuencia no dormiría en la misma cama que la popular ‘negrita’. “Yo sí creo que Nicola a las 12 no va estar en su cama, sino en otra cama. Jajaja”, esto generó la risa y confusión de los presentes, pues no entendían a qué se refería específicamente el piloto.

Tras ello, Mario intentó acercarse a Nicola, pero esté se alejó de él diciendo: “No, no, tú eres tramposo, después me van a confundir contigo”