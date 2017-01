Nicky Jam hace esta confesión sobre Perú

El cantante reguetonero Nicky Jam confesó que tiene muchas ganas de conocer Machu Picchu. Estas declaraciones las dio en México, hasta donde llegó para el estreno de la película XXX Reactivado, filme donde participa al lado de Vin Diesel.

El cantante de El perdón, quien ha visitado nuestro país en varias oportunidades para deleitar con su música a sus fans, señaló que en su próximo viaje a Perú aprovechará para visitar Cuzco. “Tengo que ir a Machu Picchu, nunca he ido”, señaló a Latina

En otras declaraciones manifestó que siempre que visita nuestro país aprovecha para comer muy rico. Me encanta la comida de Perú. No existe plato que no me guste. Voy a un bufet y todo sabe bueno, hasta el plato que menos me lo espero. Además, tienen como 115 papas diferentes. Increíble”, agregó.