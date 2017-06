Nicki Minaj y las veces que posó sin ropa interior para Instagram

Nicki Minaj se caracteriza por dejar con la boca abierta a sus seguidores de Instagram, ya sea con sus fotos en bikini, en falda o incluso haciendo topless. Gracias a sus candentes fotos la reconocida rapera se ha consagrado como una de las celebridades con más followers en la red social en mención.

En esta ocasión, hemos realizado una galería con las fotos de Nicki Minaj en Instagram donde se dejó ver sin ropa interior. Estas capturas se hicieron virales cuando la cantante las publicó y como era de esperarse obtuvieron alrededor del millón de likes, algo completamente difícil de lograr.

Como se recuerda Nicki Minaj tiene la costumbre de exhibir su figura a través de Instagram; sin embargo, sus recientes publicaciones podrían ser consideradas como las más sexys que ha colgado en esta red social.

Biografía de Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj más conocida a nivel mundial como Nicki Minaj, es una rapera, cantante, compositora y modelo trinitense. Nació en el distrito de Saint James, en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago; sin embargo, se crió en el sur del barrio de Jamaica, en Queens (Nueva York).

Nicki Minaj empezó a ganar atención pública luego de lanzar tres mixtapes entre 2007 y 2009, año en el cual la rapera firmó contrato con el sello Young Money Entertainment bajo la distribución de Universal Motown y poco después empezó a aparecer en sencillos de artistas como Mariah Carey, David Guetta, Will.i.am, Usher, entre otros.

“Pink Friday”, el primer álbum de estudio de Nicki Minaj, fue lanzado en el año 2010. En Estados Unidos debutó en el número 2 del Billboard 200 y se convirtió en la segunda artista femenina de hip hop de mayores ventas en su primera semana, detrás del álbum de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill en 1998. Para 2016 el álbum ya había vendido 5 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en el segundo álbum de rap femenino más vendido mundialmente.

Nicki Minaj es la primera mujer en ser incluida en la lista anual MTV’s Annual Hottest MC List, siendo considerada por el periódico The New York Times como “la rapera con más influencia de todos los tiempos”. En 2016, la celebridad se incluyó en la lista anual de Time 100 de las personas más influyentes del mundo. Ha colaborado con Adidas, MAC Cosmetics y Pepsi. Asimismo, ha ganado once BET Awards, seis American Music Awards,17 y tres MTV Video Music Awards, y ha sido nominada como estrella en ascenso (Billboard) en 2011 y a un total de diez premios Grammy.