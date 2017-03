Ney Guerrero opinó sobre desenvolvimiento de Magaly Medina en noticiero

Ney Guerrero, expareja de Magaly Medina y actualmente gerente de producción del Grupo ATV, fue consultado sobre el desempeño de la popular ‘Urraca’ frente al noticiero 90 Matinal de Latina.

“La vi el primer y segundo día. No la seguí porque estoy en el canal desde temprano. Sería irresponsable dar una respuesta sin saber del tema. Ella es mi amiga y le deseo lo mejor. Sería injusto darle una opinión al respecto”, manifestó el exproductor de Magaly Medina al diario Ojo.

Además, el también productor de “Cuéntamelo Todo” habló de las imágenes que difundieron en el programa “Espectáculos”, donde vemos a ‘Zumba’ en una fiesta en la que habría bebido de más.

“Vi las imágenes. No se sabe el grado de alcohol que tenía, solo que estaba ‘alegrón’. Nosotros hemos hablado con él, pero no pasó a más. No hubo escándalo, ha estado divirtiéndose en sus horas libres fuera del programa”, señaló Ney Guerrero.

