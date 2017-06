Netflix: ¿qué son las historias interactivas que ofrece el servicio streaming?

Netflix acaba de presentar los primeros episodios interactivos de ‘El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico’ y ‘Buddy Thunderstruck: La lista de quizá’, donde los miembros del servicio streaming controlan cómo se desarrolla la historia.

Lo que ofrece Netflix son historias no lineales en las que el usuario tiene la opción de tomar decisiones que afectan el desarrollo de la historia. De esa manera el niño tiene la opción de elegir cómo se desarrollará lo que ve en pantalla. ¿Prefiere que el héroe pelee con un árbol o mejor que se acerque a la aldea más cercana?, así funcionarán una de las tantas posibilidades que ofrece este formato.

Es importante aclarar que no es posible acceder desde cualquier dispositivo a las historias interactivas de Netflix. De momento solo se encuentran disponibles para smart TVs y dispositivos con iOS (con la excepción de algunas referencias antiguas). Eso quiere decir que si tienes Apple TV, Chromecast, la app en tu celular Android o buscas acceder desde el sitio web, no podrás disfrutar de este nuevo producto.

¿Qué historias interactivas hay disponibles?

Por el momento, Netflix ha confirmado dos series interactivas originales. La primera se llama ‘Puss in Book: Trapped in an Epic Tale’. Después de terminar atrapado en una libro de cuentos de hadas el Gato con Botas deberá buscar una forma de llegar al final de todas las historias para poder escapar. Los espectadores son quienes elegirán la forma cómo afrontará sus encuentros con diferentes personajes reconocidos de las historias infantiles, como los osos en ‘Ricitos de Oro’. La serie se encuentra disponible en Netflix desde el 20 de junio.

El segundo show es ‘Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile’. Está basada en la popular serie de Netflix ‘Buddy Thunderstruck’. En esta ocasión Buddy y su amigo Darnell quieren poner a prueba algunas ideas que consideran asombrosas (pero que en su mayoría son terribles). El espectador es la persona que elige cuál será su siguiente experimento desastroso. Esta historia estará disponible desde el 14 de julio.

Un nuevo paradigma para tener Netflix

No se trata de una serie de episodios, sino de una sola historia con múltiples formas de ser contada. En ese sentido, uno de los puntos interesantes es la posibilidad que tiene el espectador (niño o adulto) de repetir de nuevo la historia para elegir nuevas opciones y ver aquellas que se perdió.

Carla Engelbrecht Fisher, directora de innovación en productos para Netflix, afirmó que la respuesta en los grupos de prueba ha sido positiva. Pero también que existen ciertos desafíos que vienen con este experimento. Uno de ellos está en abandonar un poco la pasividad a la que nos tiene acostumbrados la plataforma. La costumbre es dejar a un lado el control (o mouse) tan pronto el show comienza y permitir que la plataforma haga todo el trabajo. Las historias interactivas, por otro lado, quieren que el niño tome el control y todo el tiempo interactúe con lo que ve.

Engelbrecht afirmó, en una entrevista para ENTER.CO, que estas dos primeras historias son una estrategia de Netflix por explorar el formato. Pero no descartó que si tienen éxito se aproveche al máximo para ofrecer un producto diferente. Es posible que en un futuro no sea exclusivo para contenidos infantiles. Y suena muy bien la idea de una historia interactiva de un show como ‘Rick and Morty’ o ‘Bojack Horseman’.