Netflix completará una película inacabada de Orson Welles

La plataforma de contenidos digitales Netflix adquirió los derechos para completar la película “The Other Side of the Wind”, una obra inacabada del maestro del cine Orson Welles.

Así lo detalló el productor Filip Jan Rymsza, quien desde 2015 estaba detrás de una campaña de financiación para lograr fondos con el objetivo de finalizar el largometraje.

“Estoy entusiasmado de compartir con ustedes la noticia de que Netflix ha comprado los derechos internacionales y financiará la conclusión y restauración de ‘The Other Side of the Wind’”, detalló Rymsza en su iniciativa alojada en la plataforma de recaudación colectiva Indiegogo.

Rymsza trabajará junto a Frank Marshall, quien participó en el rodaje original de “The Other Side of the Wind”, para supervisar la labor de Netflix en este proyecto.

Además, el cineasta Peter Bogdanovich, que apareció en el reparto de la cinta de Welles, figurará como asesor.

“The Other Side of the Wind” es un filme grabado por Welles entre 1970 y 1976 y protagonizado por John Huston sobre la figura de un legendario director que, tras años en Europa y olvidado por Hollywood, decide regresar a la meca del cine para demostrar que sigue siendo un referente.

Marshall, Rymsza y Jens Koethner Kaul lograron los derechos para terminar “The Other Side of the Wind” en 2014 tras poner de acuerdo a la hija de Welles y su única heredera, Beatrice, a la actriz Oja Kodar y a la compañía franco-iraní L’Astrophore.

(Fuente: EFE)