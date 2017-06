Nataniel Sánchez no va más en 'Pensión Soto', pero podrás verla en...

Luego que la productora July Naters sorprendió a más de uno al anunciar que Nataniel Sánchez ya no será parte del elenco de Pensión Soto, la joven actriz conversó con Peru.com y detalló cuáles son sus nuevos proyectos.

“Por ahora no tengo ningún proyecto televisivo. Ahora estoy en ‘Mamma Mia!’ y disfrutando del teatro. Viviendo el día a día y me es maravilloso porque me siento muy feliz aquí”, expresó Nataniel Sánchez en la rueda de prensa del musical Mamma Mia!.

Así es, Nataniel Sánchez viene concentrándose en lo que será la nueva temporada de Mamma Mia!, reconocido musical inspirado en las canciones del grupo Abba.

“En ‘Mamma Mia!’ hemos formado una familia de verdad. Normalmente se forma una linda armonía en los elencos, pero siento que este grupo tiene una energía particular y muy positiva”, expresó la joven actriz.

‘Mamma Mía!’ regresa desde el 17 de junio al Teatro Peruano Japonés, en una puesta en escena que contará con el elenco original. Estarán Ebelin Ortiz, Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Gisela Ponce de León, Jesús Neyra, Diego Bertie, Gustavo Mayer, Paul Martin, Nataniel Sánchez, Verónica Álvarez y Braulio Chappell, junto a 25 bailarines y músicos en escena.

Cabe mencionar que en su primera temporada, ‘Mamma Mía!’ congregó a más de 85 mil espectadores, que agotaron las entradas tres semanas antes de la última función.

Así que esta vez no te quedes sin entradas y puedes comprarlas a través del Call Center de Los Productores: 505-0550 y también a través de Teleticket de Wong y Metro.