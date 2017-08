My Little Pony: entérate todos los detalles sobre su primera carrera

My Little Pony organiza por primera vez en Lima la Carrera de la Amistad denominada Friendship Run, como una ocasión especial en la cual amigos y familia pueden unirse a hacer deporte y disfrutar de un día lleno de magia y diversión, donde las familias podrán vivir la experiencia My Little Pony, con estaciones de caritas pintadas, juegos para los más pequeños y actividades para realizar en familia.

El punto de concentración será en el Estadio Municipal de San Isidro, la partida se dará a las 8:45am y el recorrido de la carrera incluye en mayor parte el malecón del mencionado distrito.

“El objetivo de esta carrera es vivir un momento de diversión y alegría. Queremos reunir a la familia y amigos en torno a un espacio lleno de magia”, afirma María Pía Seperak, Brand manager de My Little Pony Perú.

Al finalizar la carrera, se premiará a los 3 primeros puestos con trofeos My Little Pony y un súper pack de productos. Asimismo, se incentivará a los fans de la firma, premiando al mejor disfraz en las categorías de niños y adultos.

“Queremos que Lima se ponifique por lo que premiaremos a los fanáticos que muestren su creatividad y amor hacia la marca”, señala Seperak.

Cabe señalar que esta carrera tiene un fin social, pues con un porcentaje de lo recaudado en las inscripciones se ayudará a los niños y niñas de Villa El Salvador, a través de la implementación de una sala de estimulación temprana municipal.

Las inscripciones a la carrera se realizarán en Teleticket de Wong y Metro desde el 1° de agosto y cualquier información se podrá obtener a través del Facebook de My Little Pony y la página de Ripley.com.