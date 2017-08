Mujercitas: Viviana y Josefina descubren la traición de Mercedes

Viviana (Pierina Carcelén), acude a conversar con Mercedes (Vania Accinelli), para convencerla de que no se case con Óscar (Rómulo Aseretto), sin embargo lo que obtiene es una gran decepción al enterarse que su ambición pudo más que su familia, descubriendo que ella no solo tramo quedarse con el ex novio de su hermana, por dinero, sino que ella fue la responsable del robo que hicieron a la peluquería de su madre.

Josefina (María Grazia Gamarra), acude a hablar con Mercedes a pedido de su madre, sin embargo ella también sale decepcionada al descubrir que ella fue amante de Óscar y que público en el diario la carta que escribió a su padre, además de ponerle una trampa a Lorenzo (Nicolás Galindo) para que se distancie de ella.

