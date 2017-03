Miley Cyrus demostró su amor a su padre de una esta peculiar forma

La cantante Miley Cyrus quiso demostrarle su amor a su padre, Billy Ray Cyrus y no tuvo mejor idea que hacerse un tatuaje, el cual le durará para siempre.

El encargado de dar la noticia fue su propio padre, quien compartió la foto del tatuaje que se hizo en el pie derecho la cantante estadounidense. “Este puede ser el mejor tatuaje que he visto en mi vida @mileycyrus”, escribió el cantante de 55 años junto a la imagen.

Hace unos días, Billy levantó las sospechas de que su hija se habría casado con el actor Liam Hemsworth, luego que compartiera una fotografía donde Miley Cyrus aparece vestida un vestido blanco.

Billy Ray Cyrus se encargó de aclarar que las fotos son parte de una grabación para uno de sus videocilps. “¡Uou! No se adelanten a los hechos. He estado trabajando #AúnElRey me alegra ver tanto amor hacia @mileycyrus, el mismo que yo le tengo”, señaló.

Una publicación compartida de Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Mira el antes y después de Miley Cyrus