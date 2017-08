Milett Figueroa: "Yo bailo y actúo. Tilsa Lozano solo habla de todo el mundo"

Después de haberse enfrentado en vivo con Tilsa Lozano, Milett Figueroa no dudó en referirse ala exconejita. La guapa actriz indicó que así como la modelo exige respeto, ella también respete alas personas.

“Me gusta que la gente me respete por lo que hago. Agradecería que no me pregunten por ella (Tilsa) porque no tengo nada de ver, porque ni siquiera trabajamos en lo mismo. Ella se dedica a hablar de la gente, yo no”, indicó Milett a América Espectáculos.

“Que respete a todo el mundo, así como ella quiere su respeto, yo también. Yo no tengo por qué quedarme callada, porque ella me ataca como también mil personas más”, acotó Figueroa bastante mortificada.

Finalmente señaló que ella no tendría ningún problema el recordarle su pasado a Tilsa Lozano, pero ese no es su trabajo.

“Yo podría recordar muchas cosas pasadas de su vida y en verdad no es mi trabajo, eso que lo hagan otras personas que se dedican a eso. Yo me dedico a bailar y actuar. ¿Qué ha hecho desde que ha llegado (a El Gran Show)? ¿ha demostrado algún talento? No. ¿Ha hablado de todo el mundo? Sí. Ese es su trabajo y la gente lo sabe. Punto”, concluyó la joven.