Milett Figueroa: su pareja reveló estos detalles sobre su relación

‘Pato’ Quiñonez rompió su silencio y contó varios detalles sobre su relación con la modelo Milett Figueroa. Así es, el bailarín de “El Gran Show” señaló que está atravesando por un buen momento junto a ‘milechi’. Asimismo, contó que ambos no tienen planes de casarse puesto que aún son jóvenes.

“No ha pasado por nuestras cabezas el matrimonio, somos dos jóvenes de 24 años y por ahora, queremos disfrutar de nuestra relación, trabajar duro y crecer como profesionales. Nos preocupamos uno del otro y nos apoyamos mucho”, señaló el bailarín al diario Trome.

Además, ‘Pato’ Quiñonez señaló que todo es felicidad con la modelo. “Mi relación con Milett Figueroa está muy bien, estamos contentos y felices. Hemos trabajado mucho y nos dimos unos días de diversión cuando viajamos a Orlando. Ahora, ella ya está grabando la novela (‘Solo una madre’) y yo empecé con los talleres de baile y mis otras actividades”, agregó.

Por último, se refirió al reality “Esto es Guerra”. “Sería una gran oportunidad. Sin embargo, no quiero que nada afecte mi relación. Me gustaría competir, eso sí me llama la atención. No quiero exponer mi relación, la quiero cuidar, no haría algo que nos pueda perjudicar”, finalizó.