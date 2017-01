Milett Figueroa sorprende con revelación sobre su vida

Milett Figueroa participará en “Solo una madre” la nueva producción de Michelle Alexander, en esta telenovela interpretará a una joven que sufre de bullying, con quien se siente identificada.

Milett Figueroa confesó que durante su adolescencia la maltrataron psicológicamente por ser muy alta. “En mi caso era por ser las más alta de mis compañeras, me decían jirafita”, contó al diario Perú21.

En otro momento, la actriz descartó que participe junto a su pareja, Patricio Quiñones, en “Esto es guerra”. “Mi vida privada es un tema aparte. ¿Si voy a bailar en ‘EEG’ con él? No, yo no mezclo las cosas, mi enamorado está en el programa y yo trabajando en las telenovelas. ¿Si temo encontrarme con Melissa Loza? No, olvídate, ya pasó la etapa de ‘El gran show’, cada quien elige su camino. No me corro de nadie, estoy grabando la telenovela”, sostuvo Milett Figueroa.