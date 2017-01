Miércoles 25 de enero del 2017 - 10:13

Milett Figueroa se atrevió a cantar en programa de Aldo Miyashiro y así le fue

Milett Figueroa se atrevió a cantar en “La banda del chino”, espacio que se estrenó el lunes 23 de enero bajo la conducción de Aldo Miyashiro. La popular ‘milechi’ participó en una sección karaoke y entonó los temas “Qué bonito” y “Fotografía”.

Recordemos que hace unas semanas, Milett Figueroa participó en el Miss Supertalent of the World 2016 y recibió algunas críticas tras soltar algunos gallos mientras cantaba. Al parecer, la modelo dejó este episodio en el pasado y ahora no tiene miedo de cantar frente a cámaras.