Milett Figueroa: ¿'Pato' Quiñones le fue infiel? Esto dijo

Desde hace unos días se ha empezado a especular que ‘Pato’ Quiñones le habría sido infiel a Milett Figueroa. Al enterarse de estas especulaciones que se originaron en el programa “Cuéntamelo Todo”, el bailarín decidió romper su silencio.

“He visto el programa (de ayer) con Milett para ver qué salía, pero no sacaron nada. Me parece raro, porque dicen que es una ‘bomba’ y no lo han puesto”, señaló Patricio Quiñones durante una entrevista con el diario Trome.

“Yo no tengo mucha relación con la prensa, porque la mediática y famosa es ella (Milett Figueroa). Soy su enamorado y eso está súper claro. Ya tenemos bastante tiempo juntos y sabemos qué es lo que hace el uno y el otro, pero me molesta que califiquen a Milett de ‘cachuda’ y a mí de infiel. Tengo la relación más bonita y jamás haría nada para que esto se dañe”, agregó la pareja de Milett Figueroa.

Por otro lado, ‘Pato’ Quiñones manifestó que el audio que sacaría el programa “Cuéntamelo Todo” no le pertenecería a él. “No es un audio mío, no hay forma. No hablo con nadie, solo con mi familia, amigos de La Punta, la gente de Mario Hart y con Milett. Estoy seguro que, si sacan un audio, no es de ahora. La confianza con Milett es grande, no necesito nada ni a nadie, me basta y me sobra con ella”, finalizó.