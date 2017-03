10 de marzo del 2017 - 9:58

Milett Figueroa responde polémico comentario de Melissa Loza

775 Reproducciones

¡No se sueltan! Una nueva polémica se dio entre Milett Figueroa y Melissa Loza luego que la primera fuera presentada como jurado de una de las secuencias en el reality de competencia Esto es Guerra.

Como se recuerda, Melissa Loza sostuvo que sí Milett está como jurado es porque “Algún talento le deben haber encontrado (y porque) Milett se mueve muy bien”. Tras lo dicho por la ‘diosa’ la joven actriz le respondió así:

“Que me muevo muy bien, por supuesto… ¡me muevo muy bien! Y en el Gran Show lo habrán visto y creo que todo el mundo lo sabe qué me muevo muy bien. Porque ven el Gran Show, en los ensayos también me muevo muy bien, como ella (Melissa Loza)”.

“¡Ojo! Hay que tener un poquito de cuidado porque es un horario protección al menor las indirectas o sarcasmos son un poquito subido de tono cuando hay niños que están viendo. Creo que tiene una hija, hay que tener un poquito de cuidado con el doble sentido”, agregó Milett Figueroa.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia