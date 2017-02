¿Milett Figueroa le responde a expareja de ‘Pato Quiñones’?

¡Le respondió sin miedo! Milett Figueroa se refirió a las recientes declaraciones que brindó Ximena Palomino, expareja de Patricio Quiñones, quien dejó entrever que la modelo se metió en su relación con el bailarín.

“Si alguien sale a hablar, puede ser fulanita o benganita, nadie va a dañar mi imagen y mi felicidad. Cuando vi las declaraciones de esa chica, estaba acompañada de ‘Pato’ y en realidad nos matamos de risa obviamente”, sostuvo la popular ‘Milechi’ al diario La República.

La actriz de Solo una madre confesó que la base de su relación es la confianza y el respeto. “’Pato’ y yo nos tenemos mucha confianza y puedo asegurar que por eso hay mucho respeto entre los dos, es por eso que entre nosotros no pasa nada que no sea fuera de lo común”, agregó.

Milett Figueroa aseguró que aún no convive con su actual pareja. “Estoy más que feliz con mi relación, nosotros no convivimos, cada uno tiene su casa y su espacio y creo que eso es todo lo que puedo mencionar sobre mi relación y está demás hablar de gente que no pertenece a tu vida”, finalizó.

