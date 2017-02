Milett Figueroa: ¿Expareja de ‘Pato’ Quiñones la acusa de entrometerse en su relación?

El programa “Cuéntamelo Todo” difundió un audio donde se escucha a Ximena Palomino, expareja de Pato Quiñones, dejar entrever que Milett Figueroa se habría metido en la relación que tenía con el bailarín, además sostuvo que él le sigue escribiendo.

“Menudamente me escribió. Lo que hizo fue terminar y luego se metió con ella, solo sé que yo salí del programa y él empezó con ella. Y Ahí fue cuando cortamos”, sostuvo Ximena en comunicación telefónica con dicho programa.

Ximena Palomino también fue bailarina en El Gran Show y aseguró que Pato Quiñones empezó su romance con la popular ‘Milechi’ a la semana que terminó con ella.

Tras la difusión del audio, el bailarín se comunicó con dicho programa y aseguró que no tuvo tres años de relación con Ximena tal y como lo habían informado, sino solo un año y desmintió que le escriba actualmente a su expareja.

Milett Figueroa nuevamente en el ojo de la tormenta (Video: ATV )

“Lo que yo quiero decirles es que primero yo nunca estuve tres año con ella, sino un año y unos meses(…) Yo le escribía a días de haber terminado y ella no me respondía. Y luego quizá tuve una relación muy apresurada, pero no me arrepiento”, dijo el exbailarín de ‘El Gran Show’.

Finalmente el ‘Pato’ Quiñones aseguró que “Nada ni nadie podrá arruinar la relación hermosa” que tiene con la ‘Miss Super Talend’.

