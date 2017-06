Milett Figueroa: esto dijo su enamorado Pato Quiñones sobre críticas

Patricio Quiñones se refirió sobre los ataques que viene recibiendo él y su enamorada Milett Figueroa. A través de su cuenta de Instagram se defendió luego de ser criticado por dar una manzana una periodista y decir “debes tener hambre”.

“¡Hola a todos! Realmente si me tomo el tiempo de escribir esto no es para que me crean o no, es solo mostrar mi posición. Recibí cerca de 30 comentarios malos contra 250 comentarios buenos. Tal vez se tomó todo a mal y si alguna mujer se sintió humillada que me disculpen, jamás lo haría. Primero, “Mamá me mata”. Jamás fue la intención, pero tampoco las cosas se presentaron en televisión como fueron”, explicó el bailarín en su red social.

“Nada justifica mi acto, pero no fue una mala intención. Ellos llevaban 2 horas esperando luego de habernos incomodado con sus preguntas a las que nosotros (porque siempre me preguntan a mí también) estamos “obligados” a contestar, para luego cuando salimos, volver a molestarnos. Mi pensamiento fue, tienen dos horas ahí. Los voy a fastidiar invitándoles algo, pero se ofendieron y están en su derecho”, explicó.

Asimismo, señaló que Milett Figueroa no les contesta hace más de un año porque le incomodan las preguntas sobre su vida personal. “Yo siempre voy a defender a la persona que amo de quien sea y como sea. Porque eso es de hombres y hablar de los demás, no lo es”, acotó.

Cabe resaltar que, este sábado, Milett Figueroa y Pato Quiñones se enfrentan a Coto Hernández de Costa Rica y Alexander Kobzar de Ucrania en el Primer Campeonato Mundial de Baile El Gran Show. Uno será eliminado de la competencia.