Milett Figueroa: por esta razón jamás regresará a Esto es Guerra

Milett Figueroa conversó con Peru.com y habló sobre su paso como jurado en Esto es Guerra. Como se recuerda, la actriz participó en la secuencia ‘Divas’ donde tenía que calificar a las integrantes del reality.

Sin embargo, su participación no la consideró del todo “buena”, ya que en lugar de beneficiarla, la perjudicó en su carrera profesional y en su entorno familiar.

“No volvería a Esto es Guerra porque es un campo en el que no me siento bien, acepté ir porque me dijeron que había otras reglas,. Como yo había participado en El Gran Show, iba a evaluar el desenvolvimiento en el escenario. No voy a estar en un lugar dónde no me siento cómoda”, expresó.

“Si yo fui a Esto es Guerra es porque pertenezco a América televisión y tengo que aceptar las invitaciones. Definitivamente esto me perjudicó. Yo que ahora soy actriz, esto no me beneficia. No pienso volver a exponerme de esta manera”, agregó.

Sobre su relación sentimental con el bailarín “Pato” Quiñonez, señaló que prefiere mantenerlo al margen y es por eso que no expone su relación en las redes sociales.

“Prefiero mantener mi relación alejada de todo. No quiero que especulen cosas que no son. No me gusta especular, ni hacer tanto escándalo por cosas que pasan”, indicó.