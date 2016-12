Milena Zarate protagonizó un emotivo momento en el set de “Espectáculos” luego que vía Skype contactarán a su madre, Mariluz Ulloa, quien aprovechó las cámaras para desearle a su hija que pase una Feliz Navidad.

“Le damos gracias a Dios por la salud, ya llegará el día en el que podamos estar todos. El mejor de los recuerdos (navideños) fue que mi hija me hizo una cena deliciosa, lo más lindo fue que estuvimos todos y pudimos compartir”, dijo Mariluz Ulloa.

Milena Zárate reacciona así al recibir saludo navideño de su madre. (Video: Latina)

Asimismo, Mariluz Ulloa elogió a su hija por lo buena madre que es y reconoció sentirse muy orgullosa de ella. “Yo no tengo palabras, me quito el sombrero por mi hija, yo la admiro. Mi hija es a todo dar, ella nunca está cansada. Es un ejemplo para muchas madres, que sola o con papá sigue adelante. Eso es lo más grande que mi hija me ha podido dar”, añadió la madre de la expareja de Edwin Sierra.

