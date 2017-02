Milena Zárate destruyó por completo a su ex Edwin Sierra

¡Sigue la guerra! Milena Zárate confesó que Edwin Sierra no llama ni visita a su hija. Asimismo, la colombiana manifestó que el cómico se retrasa en el pago de las pensiones.

“Con la mensualidad siempre hemos tenido problemas porque no la deposita en las fechas indicadas y respecto a las visitas, simplemente se ha desentendido, no va a verla ni llama para saber cómo está”, señaló Milena Zárate al diario Trome.

“Él puede ir a mi casa cuando desee. Lo que pasa es que quiere que permita se lleve a mi niña y está con esa pareja que tiene (Pilar Gasca) y no deseo porque no confío en su criterio, ella me detesta, me ha faltado el respeto y no permitiré que regañe o grite a mi ‘gordita’. Desafortunadamente a él le gusta meterse con mocosas y está dando el amor que podría darle a su hija a otra persona”, finalizó Milena Zárate.