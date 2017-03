Mijael Garrido Lecca opinaba sobre huaicos y Juegos Panamericanos y Magaly lo calló así

Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina, conductores de 90 Matinal, vivieron un momento acalorado luego que cada uno diera su opinión sobre sí se debe o no destinar dinero el dinero de los Juegos Panamericanos para los huaicos y lluvias que vienen afectando al país.

“El alcalde Castañeda se pronuncia también a favor de la suspensión de los Panamericanos, dice que se necesita el dinero para reconstruir lo más rápido posible estas ciudades y que tengan la ayuda lo antes posible y hacer un gran plan de obras para que se reconstruya realmente…Yo creo al igual que él que es hora de destinar hasta el último centavo que tengamos para la reconstrucción del norte peruano y la ayuda inmediata”, explicó una enérgica Magaly Medina.

Al respecto, Mijael Garrido se mostró en contra de lo dijo la popular ‘Urraca’. “Yo creo que tienes razón, pero creo que los peruanos debemos demostrarle al mundo que podemos ayudar a nuestros ciudadanos y al mismo tiempo organizar un evento que ponga los focos de los mercados internacionales sobre nuestro país”, indicó el periodista.

Ante la opinión de Garrido, Magaly Medina dijo lo siguiente: “¿Tú crees que a la gente en Piura que no tiene una motobomba, ni un pan que llevarse a la boca le interesa un pepino lo que paso en Uruguay o en los mundiales? A mí particularmente no me interesa, me zurro en eso”.

Mijael Garrido no ocultó su fastidio ante las cámaras y antes de pasar a la siguiente nota sostuvo que había que pelear todas las peleas al mismo tiempo. “Yo les aseguro que viene un Niño, no solamente este en 10 años viene otro. Cuidado porque bajo esa lógica habría que dejar un montón de cosas para empezar a prepararnos para el otro. Hay que pelear todas las peleas al mismo tiempo”, finalizó.

Magaly Medina calló a Mijael Garrido Lecca durante programa en vivo (Video: Latina)

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia