Mijael Garrido Lecca: mira cómo reaccionó cuando Magaly Medina anunció su matrimonio

Antes de finalizar el noticiero 90 Matinal, Magaly Medina se tomó unos minutos para felicitar públicamente a Mijael Garrido Lecca por su matrimonio con su novia, el que se realizará este 13 de mayo.

“Este lunes, cuando regresemos aquí mi querida ‘amistad’, este señor tendrá un anillo en el dedo y será un hombre felizmente casado”, dijo la popular ‘Urraca’ causando sorpresa en Mijael Garrido Lecca.

Pese a que la periodista tomó por sorpresa a Mijael este no se mostró incómodo, incluso se animó hablar sobre su matrimonio. “Mañana me caso y no lo puedo creer (…) la verdad que para mí no fue muy difícil (la elección de casarme). Estoy bien seguro de lo que hago”, sostuvo.

Vania Diez Canseco, es el nombre de la novia del periodista, la joven se dedica a la equitación, según se ve en sus redes sociales. El año pasado, obtuvo el primer lugar del Campeonato Internacional de la Federación Ecuestre Internacional, según publicó Lecca.