Michelle Soifer: “Yo respeto el punto de vista de mi mamá, pero nadie puede decirme qué hacer”

Hace unos días Katty Cárdenas, madre de Michelle Soifer, confesó que estaría encantada con que su hija retome su relación con Erick Sabater, el comentario no fue bien tomado por la “guerrera” y tajantemente dijo que nadie puede decirle qué hacer.

“Yo respeto el punto de vista de mi mamá. Si ella le tiene cariño a Erick es algo de ella. Creo que nadie puede decirme qué hacer. Ni mis padres porque yo ya soy adulta. Siempre voy a respetar su punto de vista, pero ellos también respetan el mío”, dijo Michelle a América TV.

Sobre el beso que le robó Sabater en el reality de competencia, la guerrera señaló que no permitirá que vuelve a pasar. “El cariño que le tengo a Erick no tiene nada que ver, no quiere decir que por eso lo voy a besar (…) No me gustan esas cosas, a mí no me ven besuqueándome en la calle. Si en algún momento de joven me pasó, fue por mi falta de experiencia. Si me ven con otra persona más adelante, es para casarme y tener hijos”, agregó Soifer.