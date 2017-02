Martes 21 de febrero del 2017 - 15:56

Michelle Soifer tuvo enfrentamiento en vivo con Erick Sabater

En la más reciente edición de En boca de todos, Erick Sabater tuvo un pequeño enfrentamiento con Michelle Soifer, quien se apareció como candidata de The Choice.

Cuando Michelle comenzó a describirse, Kevin Blow no dudó en girar su silla. Erick Sabater, en tanto, lanzó un comentario que no le gustó a la guerrera.

“Gracias a Dios no quiere que la vinculen conmigo. Ahí la tienen”, dijo Erick Sabater, obteniendo una inmediata respuesta de su expareja. “Disculpa, pero no he venido por ti”, sostuvo la cantante.

“Hay uno en particular que me gusta. Me encanta el cabello claro, los ojos claros, me gustan las personas con talento, que bailen, me gusta de preferencia que canten”, dijo Michelle, en clara alusión a Kevin Blow.

