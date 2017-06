Michelle Soifer: ¿Su madre no la quiere al lado de Kevin Blow?

Todo parece indicar que la mama de Michelle Soifer no aprueba del todo a Kevin Blow, pues ambos coincidieron en el set de En Boca de Todos, pero ni se miraron, ni saludaron.

Doña Kathy consultada sobre el tema, enfatizó que lo único que busca es la tranquilidad de Michelle Soifer.

“Siempre van a decir cosas, siempre van a especular, pero no es así. Vine porque me han invitado. Hay una parte que no hubo tiempo de aclarar. Siempre voy a querer lo mejor para Michelle, yo no tengo que elegir el novio. Siempre voy a estar para aconsejarle”, expresó la mamá de Michelle.

Asimismo, aclaró que no tiene problemas con Kevin Blow pues sabe que solo es el amigo de Michelle Soifer.

“Pero ¿por qué tendría que ser? Lo conozco, sé que tiene una amistad con Michelle y nada más. A mí me preguntan, digo lo que pienso. Lo que pasa es que con Erick compartí más tiempo”, añadió doña Kathy a las cámaras de América Espectáculos.

Kevin Blow reiteró que sí conoce a la mamá de Michelle y que no tiene ningún problema con ella.

“No tengo problemas con nadie. No sé si la señora habrá dicho que no, si lo dijo que mal por ella porque tiende a decir una cosa en cámaras y otra cosa detrás. Deja entrever que tiene un problema conmigo. Las veces que he podido servir a la señora, no he tenido problemas”, indicó Blow.