Michelle Soifer: esto dijo tras ser comparada con Rosángela Espinoza

¡Sacó las garras! La polémica Michelle Soifer pasó un incómodo momento cuando el tribunal dijo que Rosángela Espinoza le hace recordar lo que era la ‘guerrera leona’ hace unos años atrás.

Ante estas declaraciones Michelle Soifer sostuvo que le hacen un daño al hacerle creer eso a la ‘chica selfie’. “Como le hacen ese daño a ella, pararnos al frente a las dos y para hacerle creer eso. El tribunal se pasa, por eso yo lo tomé ligero, dije ‘bueno vamos de a pocos no la voy a destruir’. No me molestó porque es obviamente falso, es una broma. No tengo ningún problema con ella”, sostuvo ante las cámaras de “Estas en Todas”.

Por su parte, Rosángela Espinoza no se quedó callada y le respondió así: “Cada una tiene un brillo especial que nos hace distinta, yo no me considero más ni menos que nadie. Yo creo que en su caso lo hubiera tomado más relajada, porque sabe cómo es el tribunal. Yo no he venido a quitarle el puesto ni título a nadie”.

Así reaccionó Michelle Soifer al ser comparada con Rosángela Espinoza (Video: América TV)

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia