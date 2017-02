Michelle Soifer asegura que Erick Sabater ya no significa nada para ella y solo le desea lo mejor. (Foto: Captura)

Martes 07 de febrero del 2017 - 20:46

Michelle Soifer sepultó a Erick Sabater con estas declaraciones en Esto es Guerra

Michelle Soifer fue clara y precisa al asegurar que Erick Sabater ya no significa nada en su vida. Durante un nuevo reto en Esto es Guerra, la “leona” confirmó que ya no siente nada por el modelo.

Atrás quedó todo el amor que en un momento ambos se entregaron. Con estas declaraciones, Michelle Soifer deja apartada la posibilidad de una reconciliación.

“Es un lindo recuerdo. Una etapa de mi vida que pasó. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo o diciendo de mi. Si se tuvo una relación muy larga no hay porqué seguir hablando. Deseo que le vaya muy bien en su vida, lo considero mucho. En su momento fue muy importante para mí. Ahora ya no es nadie para mí”, expresó.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre qué personas no le hubiera gustado conocer, mencionó al periodista Otto Díaz, ya que Michelle Soifer asegura que le ha traído muchos problemas.

Como se recuerda, la artista rompió los lentes al comunicador. Tras esto, fue denunciada por agresión.

