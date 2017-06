Michelle Soifer: Rosángela bromeó con su peso y ella le respondió de forma contundente

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza no se dan tregua en Esto es Guerra. La chica selfie bromeó con el peso de su compañera y esta le devolvió el ‘golpe’ fiel a su estilo

Michelle y Rosángela se enfrentaron en Fuerza de troncos. La chica selfie no desaprovechó la oportunidad de bromear con el peso de Michelle y se quejó, con señas, por enfrentarse a dos oponentes.

Michelle no solo le ganó la competencia sin discusiones, sino que luego tuvo unas palabras para la polémica integrante de las Cobras.

“Ella siempre es ofensiva y picona. Lo tomo de quien viene. No me ofendo porque su mente no da para más. Quiere hacerse la graciosa pero conmigo no funciona, si yo hubiera querido ofenderla en una la mandaba a la piscina”, dijo Michelle Soifer.